Salerno: "Burocrazia zero per rilanciare le imprese e l'artigianato"

L'intervento del sindaco all'assemblea provinciale della Cna

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Salerno.  

 "La palude burocratica è il vero ostacolo allo sviluppo del nostro Paese e rischia di paralizzare ogni sforzo di innovazione e di investimento". Così Vincenzo De Luca, a margine dell'assemblea provinciale della Cna, dal tema "Una visione futura".

Per il sindaco di Salerno è fondamentale snellire le procedure per rilanciare il tessuto imprenditoriale e artigianale.

Tra le priorità indicate, la realizzazione del distretto turistico europeo e la valorizzazione delle eccellenze del territorio, a partire dalla ceramica della Costiera Amalfitana e di Vietri sul Mare, ma anche dei comparti dell'automotive, dell'agroalimentare e dei trasporti. De Luca ha posto anche l'attenzione sulla necessità di migliorare i servizi legati all'accoglienza, citando come esempio la carenza di taxi nelle ore serali nell'area della stazione ferroviaria di Salerno, e ha evidenziato la necessità di facilitare l'accesso al credito per le imprese e di semplificare le procedure amministrative, in particolare per autorizzazioni edilizie e ambientali.

"Salerno dovrà diventare la piattaforma per un rilancio provinciale e regionale dell'artigianato di qualità", ha concluso De Luca, che ha ribadito la necessità di migliorare la qualità della movida e, più in generale, delle attività nel centro di Salerno.

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