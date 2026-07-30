Salernitana, il Benevento mette le mani su Verdi. Assist per Manconi? L'ex granata riparte dai giallorossi. Faggiano fiuta una chance

Simone Verdi si era offerto alla Salernitana. Il club granata aveva valutato l'ipotesi di un ritorno facendo i conti però con una distanza tra domanda ed offerta importante. La pausa di riflessione però ha favorito l'inserimento vincente del Benevento. La proposta dei sanniti ha fatto saltare il banco. Piazza importante per ripartire dopo l'esperienza al Sudtirol. Il trequartista si è sottoposto a tutte le visite mediche superate brillantemente e domani sarà Cascia per incontrare il presidente Vigorito, il direttore tecnico Carli e il diesse Padella.

E ora però c'è da capire quali saranno le ripercussioni in casa Benevento, pronto a chiudere anche il colpo Cherubini. I sanniti fanno i conti con un trequarti affollata e potrebbero anche decidere di privarsi di Manconi. Floro Flores ne stava valutando il rilancio ma ora gli spazi potrebbero ridursi. E la Salernitana, dopo i contatti dei giorni scorsi, resta sintonizzata, consapevole del valore del calciatore. Difficile invece la pista che porta a Tumminello.