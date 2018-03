Il sindaco: un tecnico al posto di De Luca, ma niente rimpasto Dopo il "niet" del secondogenito del governatore si pensa a un sostituto

"Ho sperato che Roberto De Luca potesse tornare sulla sua decisione, dal momento che sono più che certo del suo rigore e della sua statura morale. Ma ha preferito, con grande senso di responsabilità, non alimentare ulteriori polemiche per potersi difendere dalle accuse di una trasmissione corsara che fa acqua da tutte le parti". Il sindaco di Salerno, Enzo Napoli, torna sulla decisione del secondogenito del governatore (comunicata in questa lettera) di non tornare a ricorprire il ruolo di assessore della giunta cittadina al bilancio e allo sviluppo. A margine dei lavori del consiglio comunale che ha confermato le tariffe Imu, Irpef e Tasi per l'anno in corso, la fascia tricolore ha lasciato intendere che pensa ad un profilo tecnico per sostituire Roberto De Luca. Il nome che circola con maggiore insistenza è quello di Luigi Della Greca, dottore commercialista ed ex dirigente comunale ora in pensione oltre che consigliere politico del governatore Vincenzo De Luca.

Una cosa però è certa, come ha ribadito a chiare lettere il sindaco Enzo Napoli in questa intervista in onda nel tg regionale di Otto Channel 696: non ci sarà nessun rimpasto, né conseguente "tagliando" all'azione amministrativa come pure si era ipotizzato. La fascia tricolore stoppa sul nascere dunque eventuali cambiamenti nell'assetto gestionale di Palazzo di Città, frustrando le aspettative di chi magari sperava in un rassemblement nell'esecutivo a palazzo di città. Non è escluso, come ha fatto capire lo stesso Enzo Napoli, che la partita della nomina del nuovo assessore possa essere chiusa già nelle prossime ore. Anche perché finora le deleghe a bilancio e sviluppo sono state trattenute dal sindaco, ma è del tutto evidente che è necessario affidarle ad un esponente dell'esecutivo visto che si tratta di materie certamente tecniche, ma anche importanti per la città.

Giovanbattista Lanzilli