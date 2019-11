M5S: "De Luca confessa di non aver pagato comunità montane" Consiglieri regionali Cammarano e Saiello: “L’ammissione nella nota sul programma di forestazione

“Dopo quasi cinque anni, assistiamo finalmente al mea culpa e a un’operazione verità della giunta regionale sull’eterna vertenza dei forestali. Anni nei quali De Luca ha puntualmente scaricato sulle Comunità Montane le accuse di ritardi, fino a 10 mesi, nel pagamento degli stipendi. Oggi sappiamo la verità, ovvero che quei soldi la Regione non li ha mai erogati. In un passaggio stringato della nota che annuncia il programma sulla forestazione, De Luca informa tutti noi che sta procedendo alla liquidazione nei confronti degli enti montani per il 2015, il 2016 e il 2017. Dunque, non era vero che quei soldi erano stati già erogati. Dunque, erano false le accuse di De Luca”. Lo denunciano i consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle Michele Cammarano e Gennaro Saiello.

“La Regione Campania non solo non ha vigilato sulla corretta spesa dei fondi pubblici erogati per pagare spettanze e attrezzature ai forestali – proseguono Cammarano e Saiello - ma in molti casi quei fondi non li ha neppure erogati. La conseguenza è che per anni operatori il cui impegno è fondamentale nell’ambito della prevenzione incendi, sono stati puntualmente costretti a rivendicare i loro stipendi, oltre che a lavorare senza equipaggiamento e attrezzature adeguate. Un atto di irresponsabilità rispetto al quale oggi, con una scarna nota, abbiamo ottenuto la confessione della giunta regionale”.