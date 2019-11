Di Maio a Salerno, De Luca: "La nostra città è attraente" Il Ministro prenderà parte ad un incontro con i cittadini e ammirerà le Luci d'Artista

Luigi Di Maio arriva a Salerno per incontrare cittadini e attivisti del Movimento 5 Stelle. E' in programma per domani, domenica 17 novembre, l'appuntamento del Ministro degli esteri al Grand hotel di Salerno. Nell'agenda di Di Maio, l'appuntamento, sarà anche un'occasione per fare una passeggiata su Corso Vittorio Emanuele e ammirare le Luci d'Artista. Due le giornate dedicate alla Campania, con diversi incontri già programmati. Si inizia con un incotro nella sua città, Pmigliano d'Arco, poi Casoria, Pozzuoli, Villaricca e Portici. Anche la giornata di domenica, 17 novembre, sarà intensa con un inizio ad Acerra, fino all'arrivo a Salerno.

La visita in città di Luigi Di Maio non è passata inosservata al presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca che, durante l'inaugurazione di Luci d'Artista, ha commentato: "Ci fa molto piacere, vuol dire che è diventata molto molto attraente la nostra città. Lo accoglieremo con garbo, cortesia, come è giusto che sia per un esponente del Governo e ci fa piacere che Salerno diventi una città sempre più attrattiva dal punto di vista turistico".