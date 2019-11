Di Maio in città, polemica di Forza Nuova:spunta lo striscione "Un fallimento totale il suo mandato come ministro, Di Maio statt a cas" le parole dei militanti

È polemica da parte dei militanti di Forza Nuova Salerno nei confronti del Ministro degli esteri, Luigi Di Maio, in visita, in data odierna, in città. I militanti del partito hanno affisso uno striscione nei pressi del Grand Hotel Salerno, in cui, a chiare lettere, viene chiesto al ministro di "starsene a casa".

La polemica nasce in seguito ad alcune precedenti uscite di Di Maio, quando questi era ancora Ministro dello sviluppo economico, durante le quali il politico del Movimento 5 stelle, rassicurò i lavoratori locali in merito alle tensioni a livello sociale che si stavano verificando a causa dell'incertezza del lavoro dovuto alla probabile chiusura degli stabilimenti delle grandi multinazionali.

"Puntualmente le chiusure si sono verificate o sono prossime a succedere, decretando così un fallimento totale il suo mandato come ministro. - dichiarano i militanti di Forza Nuova - Ora, come salernitani, non vorremmo che la visita di domenica si trasformasse in un'ennesima tragedia occupazionale per la fragile economia salernitana che sopravvive anche grazie alle Luci d'artista, pertanto ribadiamo al "novello Attila" quanto espresso sullo striscione: "Ogni presenza un fallimento. Di Maio statt a casa! "