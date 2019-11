Luigi Di Maio a Salerno: "Mai con De Luca" Duro l'attacco del Ministro degli Esteri durante l'incontro di ieri al Grand Hotel Salerno

"L'unica cosa certa in questo momento è che non andremo con De Luca, nonostante stia provando a corteggiarci a più non posso". Sono queste le parole del capo politico del Movimento 5 stelle, Luigi Di Maio che ha concluso a Salerno il mini tour in Campania.

“Per quanto mi riguarda in questo momento abbiamo una grande occasione in Campania, aggregare tutte le realtà civiche della regione, sindaci, gruppi, tutti quelli che fanno associazionismo, comitati che portano avanti battaglie, sindaci civici, si uniscano a noi e proviamo a cambiare la Campania". Ha commentato così il Ministro degli Esteri arrivato ieri sera in città al Grand Hotel Salerno dove ha incontrato i suoi seguaci. In tanti, infatti, hanno scattato foto con Di Maio e ascoltato le sue parole durante il convegno.

“Siamo al governo per governare e non per lanciare slogan o fare campagna elettorale - ha aggiunto Di Maio - C’è mezzo Paese sott’acqua e uno pensa allo ius soli? Siamo sconcertati. Preoccupiamoci delle famiglie in difficoltà, del lavoro, delle imprese. Pensiamo al Paese, già abbiamo avuto uno che per un anno e mezzo ha fatto solo campagna elettorale. Nel programma di governo c’è scritto che noi accoglieremo le osservazioni del presidente della Repubblica, in questo momento però - conclude - io vedo che i cittadini ci stanno chiedendo di affrontare delle emergenze”.