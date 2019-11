Risultati concorso Regione Campania: ritardo allarmante Il duro affondo del segretario generale Fp Cgil Capezzuto: "Sconcerta la mancata pubblicazione"

“A due mesi dall'inizio delle prove preselettive ancora non c'è ombra dei risultati per la categoria C. Sono migliaia i giovani campani in attesa dei risultati senza che nessuno si degni di fornire loro alcuna informazione”.

Il duro attacco arriva direttamente da Antonio Capezzuto, segretario generale di Funzione Pubblica Cgil di Salerno che punta il dito contro i ritardi per gli esiti del concorso indetto dalla Regione Campania che si è svolto lo scorso mese di settembre.

“Le correzioni dei test sono terminate l’8 novembre scorso e per questo sconcerta la mancata pubblicazione dei risultati. Per trasparenza e chiarezza verso chi ha sostenuto una prova concorsuale e che aspira ad entrare a far parte della Pubblica Amministrazione, mostrare così tanta lentezza non è sicuramente un bel segnale. A tutto c'è un limite, soprattutto alla pazienza di migliaia di persone che attendono da anni lo sblocco del turn over nella pubblica amministrazione.

Andando avanti di questo passo ci chiediamo quando verranno programmate le prove scritte e a questo punto è chiaro che le prime assunzioni non arriveranno prima del 2021. Una iniezione di nuove assunzioni di cui i Comuni hanno assolutamente bisogno. Con il forte numero di pensionamenti, soprattutto di coloro che sono stati assunti con la 285, sono già molti gli enti in difficoltà. Nei piccoli comuni, molti dei 158 in provincia di Salerno, il rischio non è astratto – conclude Capezzuto - anche solo un dipendente in meno rischia di compromettere il funzionamento dei servizi essenziali. Al comune di Salerno sono più di un centinaio i pensionati nel solo 2019 e nel 2020 sono già in programma altre 80 uscite. Di questo passo si rischia il collasso".