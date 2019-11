Plastic Tax: Piero De Luca incontra gli imprenditori "Forte penalizzazione dell'intera filiera produttiva" le parole del parlamentare Pd

Si è discusso di territorio e di Plastic Tax questa mattina nella sede di Confindustria a Salerno. Il parlamentare salernitano del Pd Piero De Luca ha incontrato i rappresentanti e gli imprenditori attivi nel settore gomma-plastica.

Al tavolo di confronto si è parlato delle forti perplessità sull’entrata in vigore della Plastic Tax, prevista nella legge di Bilancio. "Un tavolo di confronto in cui mi hanno sottoposto le loro perplessità sull’ entrata in vigore della plastic Tax, ossia la tassa sugli imballaggi in plastica prevista dal Documento programmatico di bilancio 2020.

Ho raccolto le loro istanze – ha detto Piero De Luca - legate soprattutto alla forte penalizzazione dell’ intera filiera, produttiva, quindi produzione, trasformazione, macchinari e riciclo.

Mi farò portavoce in Parlamento delle criticità che mi sono state esposte per tutelare gli imprenditori di un settore di eccellenza che sta già intraprendendo una transizione verso soluzioni più sostenibili per l’ambiente"