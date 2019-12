Concorsone regionale, De Luca: "A gennaio lavoro per 3mila" L'annuncio del governatore: "Stiamo facendo la guerra per concludere il percorso"

"Stiamo facendo la guerra per concludere il concorsone della Regione per 10mila posti di lavoro. A metà gennaio, questa è l'ultima notizia che ci ha dato il Formez, si faranno le prove scritte per i 10mila selezionati". Così il governatore Vincenzo De Luca a proposito delle prove che hanno visto la partecipazione di migliaia di aspiranti dipendenti. Il presidente della giunta regionale ha affrontato il tema a margine della festa di Santa Barbara al cantiere di Porta Ovest a Salerno.

"Per gennaio - ha aggiunto De Luca - contiamo di mandare a lavoro 3mila giovani, ragazzi e ragazze, per un lavoro stabile che gli cambia la vita". Insomma, secondo l'inquilino di Palazzo Santa Lucia si sta per entrare nella fase decisiva del programma promosso dalla Regione Campania.

Una risposta concreta - ha rivendicato il governatore - rispetto alla precarietà imperante, ma anche uno sforzo titanico per rinnovare la pubblica amministrazione regionale. Entro le prossime settimane, dunque, dovrebbero arrivare le prime indicazioni per coloro che hanno superato le prove.