Fallisce la trattativa, i vigili occupano stanza del Comune Tensione a Salerno sulla vertenza che riguarda la polizia municipale: salta la mediazione

Fumata nera. La riorganizzazione del corpo di polizia municipale proposta dall'amministrazione comunale di Salerno non soddisfa le sisgle sindacali. L'incontro di oggi a Palazzo di città si è risolto in un nulla di fatto. Al termine del vertice, infatti, in segno di protesta i rappresentanti di categoria dei caschi bianchi hanno occupato la stanza dell'assessore con delega alla mobilità Mimmo De Maio.

Il piano proposto dall'amministrazione non convince i sindacati, che hanno lamentato il mancato rispetto degli impegni presi in sede di trattativa. Il braccio di ferro, che sembrava dunque rimandato a dopo le Luci d'artista, è esploso nella giornata odierna in seguito alla convocazione delle rsu proprio presso la stanza dell'assessore De Maio.

Fumata nera, nessuna intesa e i vigili - per protesta - hanno deciso di occupare i locali.