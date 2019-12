Presentato il bando regionale "Giovani in Comune" "Maraio: Apriremo presto una finestra per nuovi forum"

Si è tenuta presso il “Salone Bottiglieri” di Palazzo Sant’Agostino la presentazione del bando regionale “Giovani in Comune” organizzata dalla Provincia di Salerno in collaborazione con il Coordinamento provinciale dei Forum dei Giovani - Salerno. E’ il primo bando pubblico accessibile ai Forum dei Giovani, e rappresenta, inoltre, una reale e concreta opportunità per i Forum Comunali. Un bando esclusivamente destinato al finanziamento, alla regolamentazione e allo sviluppo dei forum giovanili.

Il bando è “a sportello” e tutti i progetti che saranno scelti saranno finanziati fino a un limite massimo di 15mila euro. “Quanto Provincia di Salerno ci tengo a ribadire che anche noi, avendo raccolto le istanze dei giovani, ci siamo impegnati a sollecitare l’amministrazione regionale alla realizzazione del bando - ha dichiarato il Consigliere Provinciale delegato alle Politiche Giovanili Giovanni Guzzo -. L'importante è che, attraverso questo bando, vengano premiati i forum realmente attivi sul territorio. Le politiche giovanili devono essere, inoltre, un punto fermo e mai trascurato all’interno di quella che è la sfera politica delle amministrazioni Provinciali, ma anche Regionali e Nazionali; è importante definire le attività giovanili, perché i giovani non devono essere lasciati soli ma devono essere sostenuti e finanziati dalle istituzioni le quali hanno il compito di garantire loro le risorse e gli strumenti necessari per la realizzazione di progetti e iniziative da mettere in campo sui territori”.

“L'impegno che come consiglio regionale assumiamo è quello di rifinanziare il bando - ha dichiarato il Consigliere Regionale Enzo Maraio – apriremo presto una finestra per nuovi forum e quelli che non hanno applicato ancora il kit. La Regione Campania attualmente è quella ragione che insiste maggiormente verso importanti tematiche quali le Politiche Giovanili, le Pari Opportunità attraverso importanti progetti. Siamo, inoltre, noi la prima Regione dell'Italia che ha fatto una legge regionale proprio sulle politiche giovanili e sulla stessa si basa appunto il bando regionale”.