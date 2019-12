Striscioni e abbracci per gli emigranti tornati a Salerno La campagna di Potere al popolo, che chiede agevolazioni per chi è dovuto andare al Nord

Si è aperta questa mattina nelle stazioni di Salerno e Caserta "Turnamm’ a cas," la campagna contro l’emigrazione e lo spopolamento del Sud Italia di Potere al Popolo. Tanti i viaggiatori curiosi che si sono intrattenuti contenti e sorpresi dall’inattesa accoglienza.

Da oggi in tutte le stazioni e gli aeroporti della Campania, i militanti di PaP organizzano "un momento di accoglienza per gli emigranti che hanno lasciato il Mezzogiorno per cercare lavoro altrove e riescono a fare ritorno solo durante le ferie. Negli ultimi 16 anni - ricordano dal partito di sinistra - hanno lasciato il Mezzogiorno 1 milione 183 mila persone, più della metà sono giovani sotto i 34 anni. Ma circa 800mila persone, stando ai dati Svimez, non sono mai più tornate, trasferendosi definitivamente in altre città d’Italia o all’estero. Così domani ad attendere i viaggiatori ci sarà una piccola postazione dal sapore domestico, attrezzata per offrire a chi torna a casa, un caffè e un abbraccio".

La campagna è finalizzata anche a chiedere agevolazioni specifiche per chi è costretto a spostarsi per lavoro, e di rafforzare anche il trasporto pubblico.