Nasce la Consulta della Sanità e l'App Fiato sul Collo Santoro: "Un bel giorno per utenti, medici e operatori"

E' stata presentata questa mattina, presso il Goccia Wine Bar in via Conforti la Consulta della Sanità e l’ App Fiato sul collo che permetterà segnalazioni anche per disservizi in ambito sanitario. Alla consulta hanno aderito, oltre al consigliere comunale e provinciale Dante Santoro, il consigliere d'opposizione Gianpaolo Lambiase, il dottore Giuseppe De Cataldis e gli attivisti Margaret Cittadino, Salvatore Raimondi e Lucio Orlando.

"Un bel giorno per migliaia di utenti, medici ed operatori sanitari vittima della politica che ha smantellato la sanità pubblica è trasformato i diritti in optional", ha dichiarato il consigliere Santoro, annunciando l'attivazione di un canale di segnalazioni per i disservizi in ambito sanitario sull' app fiato sul collo, la nuova piattaforma al servizio del cittadino presentata la scorsa settimana. Il consigliere ha voluto puntare l'attenzione sulla Consulta della Salute dal basso, per dare un canale istituzionale agli utenti vittima della malasanità: "Dopo un anno di attesa e promesse tradite da chi governa il Comune di Salerno, ancora ad oggi non esiste un canale ufficiale per interagire con il mondo della sanità e gli utenti. Pertanto abbiamo deciso di fare da soli, coinvolgendo dal basso associazioni e cittadini, come nel nostro stile ci sostituiamo alle istituzioni dormienti. Inoltre con lo strumento dell'app fiato sul collo implementeremo alcune funzionalità a tutela degli utenti della sanità pubblica", ha spiegato anche oggi Santoro.