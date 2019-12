Stato di calamità in Costiera: Territori abbandonati Tuonano le parole dell'onorevole Gigi Casciello e Enzo Fasano

“Nella giornata di oggi, prima con un intervento in Aula alla Camera dei Deputati e poi con un’interrogazione parlamentare, chiederò l’immediato riconoscimento dello Stato di Calamità Naturale per la Costiera Amalfitana, flagellata in questi giorni dall’emergenza maltempo”. Lo afferma l’onorevole Gigi Casciello, deputato di Forza Italia, su quanto sta accadendo nelle ultime ore alla Costiera Amalfitana e alla Campania.

“Il primo, improcrastinabile, passo da fare è l’individuazione delle risorse necessarie per accedere ai progetti esecutivi, senza i quali i Comuni, è il caso di Amalfi, Cetara, Ravello e Atrani, non riescono a ottenere i fondi per la messa in sicurezza dei rispettivi territori - prosegue l’onorevole Casciello -. I soldi ci sono ma gli Enti non vi hanno accesso per un inaccettabile difetto di burocrazia. Il mio pensiero e il mio impegno, in questo momento, sono tutti rivolti ai territori del Salernitano in ginocchio per il maltempo. Tesori, come la Divina Costa d’Amalfi, che tutto il mondo c’invidia e che abbiamo il dovere di difendere con azioni concrete e senza indugiare oltre”, conclude il parlamentare di Forza Italia.

Pensiero che è stato espresso e condiviso dall'onorevelo e collega Enzo Fasano. "Serve un intervento urgente e risolutivo per fronteggiare questa emergenza. Intervento che ho chiesto con un'interrogazione ai ministri competenti", ha dichiarato Fasano che, d'intesa con i colleghi salernitani Marzia Ferraioli e Gigi Casciello, porterà in Parlamento il problema dell'emergenza idrogeologica che sta interessando tutta la provincia di Salerno.

"È vergognoso che uno dei tesori più preziosi del nostro Paese sia stato completamente dimenticato e mortificato da chi, invece, avrebbe dovuto salvaguardarlo e tutelarlo. Sono umanamente vicino a tutti gli amministratori che in queste ore stanno fronteggiando l'emergenza insieme alla Prefettura di Salerno, ai vigili del fuoco, alle forze dell'ordine e ai tecnici. Chiederemo al Governo e in particolare al ministro dell’Ambiente quali iniziative intenda mettere in campo per evitare il verificarsi di eventi luttuosi, finora scongiurati solo per miracolo, valutando anche la possibilità di dichiarare lo stato di calamit". conclude il deputato azzurro Enzo Fasano.