Sicurezza negli ospedali, Casciello: "Problema da affrontare" Il Ruggi è solo "l'ultimo caso di un'allarmante escalation". La direzione è vicina ai due feriti

“L’increscioso episodio di violenza verificatosi questa mattina al Pronto Soccorso dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Ruggi di Salerno è solo l’ultimo di un’inquietante e allarmante escalation che coinvolge ospedali in tutto il Paese. Presenterò un’interrogazione parlamentare al ministro dell’Interno, Lamorgese, e al ministro della Sanità, Speranza, per chiedere cosa intenda fare questo Governo per garantire la sicurezza dei medici e del personale ospedaliero”. Lo afferma l’onorevole Gigi Casciello, deputato di Forza Italia in merito all’aggressione ai danni di due agenti della vigilanza avvenuto in mattinata presso l’ospedale di Salerno. L’aggressore, un extracomunitario in attesa con codice verde, avrebbe aggredito i due vigilantes con uno specchio dopo aver urlato “Allah Akbar”.

“Il fatto che il protagonista dei fatti di stamani a Salerno sia un immigrato non rende più grave una situazione che aveva già superato ogni limite. L’allarme sicurezza negli ospedali va affrontato con urgenza - prosegue l’onorevole Casciello - Esprimo la mia solidarietà alle persone rimaste ferite nell’aggressione al Ruggi e farò la mia parte per raccogliere l’allarme lanciato dal presidente dell’Ordine dei Medici di Salerno, Giovanni D’Angelo. Chi lavora nei nostri ospedali svolge un ruolo delicatissimo e deve essere messo nelle condizioni di sicurezza e serenità per farlo al meglio”, conclude il parlamentare di Forza Italia.

Intanto, esprime solidarietà ai due agenti anche la direzione del Ruggi. “Siamo vicini agli operatori quotidianamente impegnati nei pronto soccorso dell Azienda e al personale di vigilanza che anche in quest'occasione è prontamente intervenuto neutralizzando l'aggressore, con l'augurio che questo genere di episodi non abbiano più a ripetersi” dichiara Enzo D'Amato, Commissario Straordinario AOU Salerno