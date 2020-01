Lavori sull'Amalfitana: Celano e Ruberto scrivono a Strianese "Immediati interventi per le buche sul Valico di Chiunzi"

Lavori sulla statale 163 Amalfitana: i consiglieri provinciali Giuseppe Ruberto e Roberto Celano, scrivono un'interrogazione al presidente della Provincia Michele Strianese.

I consiglieri sottolineano la chiusura della strada al transito con enormi disagi per residenti e turisti. "L'unica strada "percorribile" per raggiungere i comuni della Costiera Amalfitana e' la S.P.2 denominata "Valico di Chiunzi" che collega Angri a Maiori, che solo grazie al senso di responsabilità del primo cittadino del comune di Corbara risulta percorribile, seppur solo a senso alternato, in virtù di una interruzione determinata da frane". Si legge nella nota a firma dei due consiglieri, "La suddetta strada (S.P. 2) è completamente dissestata, presentando evidenti buche pericolose per l'incolumità di chi la percorre in auto e che stanno arrecando danni a numerosi veicoli in transito, i cui proprietari certamente riterranno di rivalersi sull'ente Provincia".

Pertanto, la richiesta è quella di verificare l'efficienza dei lavori di ripristino del manto stradale nelle aree interessate ai lavori del depuratore da parte della ditta appaltatrice e l'immediato intervento per riempire le buche presenti sul manto stradale del "Valico di Chiunzi".