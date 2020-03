Coronavirus, l'incubo di Cirielli: "Non sono ancora guarito" "Sono ancora positivo con tutta la mia famiglia nonostante la quarantena di 20 giorni"

Un virus che ancora non vuole saperne di togliere il disturbo, nonostante siano passati ancora un po' di giorni. Edmondo Cirielli, deputato di Fratelli d'Italia, è ancora positivo al Covid-19. "Sono ancora positivo con tutto il nucleo familiare dove abito, siamo in quarantena da oltre 20 giorni. E' una malattia subdola - si sfoga il parlamentare - perché quando pensi di essere guarito ti tornano i sintomi che anche quando non sono forti sono molto fastidiosi. E' un virus persistente, dura anche più di tre settimane. Altro che semplice influenza come diceva qualche idiota".

E le difficoltà non sono solo quelle, pur importanti, legate alla salute: "E' anche psicologicamente dura da affrontare perché il decorso altalenante non ti fa mai capire veramente quando sei fuori pericolo". Cirielli si è aggrappato alla famiglia: "Ma nel caso mio devo dire che tanti elettori, sostenitori ma anche persone che non conoscevo, mi hanno fatto sentire la loro vicinanza umana. C'è una riscoperta della solidarietà e del senso di comunità - le parole rilasciate all'Adnkronos -. Anche la religione, spiega, è stata d'aiuto nei momenti più duri, come quando "la malattia si è propagata a mio figlio di appena 40 giorni".

Poi l'appello: "Ai positivi dico di essere disciplinati e rispettare le disposizioni anti-diffusione, e quindi soprattutto stare a casa", conclude l'esponente salernitano di Fratelli d'Italia.