De Luca jr: "Stop a Tosap e Cosap anche per gli ambulanti" L'emendamento del deputato dem alla Camera per allargare l'esenzione della tassa

"Ho appena presentato un emendamento al "DL Rilancio" per consentire l'esonero dal pagamento di Tosap e Cosap fino ad ottobre anche ai venditori ambulanti. Il lavoro di tali operatori sulle aree pubbliche è stato completamente fermo per mesi. È ragionevole prevedere quindi in via temporanea l'utilizzo gratuito di queste aree per aiutare a riprendere le loro attività". Lo scrive in una nota Piero De Luca.

"Così come è accaduto per altri settori - spiega il deputato dem - fortemente provati dalla crisi economica scaturita dal coronavirus, pensiamo agli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, anche gli operatori ambulanti chiedono sostegno economico per agevolare la ripartenza dopo mesi di inattività. Considerate tutte le misure sanitarie e di prevenzione da adottare e gli ingenti danni economici subiti, condivido le esigenze di tale categoria e considero utile se non indispensabile una temporanea esenzione dal pagamento delle tasse per l'occupazione del suolo pubblico", la presa di posizione di Piero De Luca a sostegno di un comparto che solo in Italia vede coinvolti ben 200mila operatori.