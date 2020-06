Azione mette radici a Salerno ma non flirta con De Luca I "dissidenti" Gallo, Naddeo e D'Alessio aderiscono al gruppo politico

“Oggi a Salerno sta accadendo qualcosa di molto importante a livello politico, con una valenza nazionale. Tre consiglieri comunali hanno aderito ad Azione, costituendo un nuovo gruppo consiliare che resta nella maggioranza almeno per il momento”. Così Matteo Richetti, cofondatore di Azione, ha presentato l'adesione di Antonio D’Alessio, Leonardo Gallo e Corrado Naddeo al partito guidato da Carlo Calenda che ha portato il suo saluto in videoconferenza. “Non abbiamo voluto far coinvolgere esponenti di altri partiti, vogliamo partire dai territori per far crescere la nuova classe dirigente, che deve crescere e maturare, ma partendo da esperienze territoriali. Aderire ad Azione è un gesto di coraggio e di serietà”. E sulle prossime regionali in Campania: “Noi non ci presenteremo in quanto non ci convincono i candidati di centrosinistra, comunque saranno le direzioni regionali campane ad esprimersi in merito appena si capiranno gli schieramenti e i candidati. Vogliamo trasparenza e qualità, se ci sono candidati seri e c’è accordo a livello territoriale del partito, potremmo sostenere il candidato”.

I tre consiglieri comunali hanno, poi, spiegato le ragioni della propria adesione ad Azione. “Abbiamo aderito ad Azione in quanto tutti i partiti esistenti hanno impostato la loro linea di condotta su basi populistiche. La linea di Azione – ha spiegato il capogruppo Antonio D'Alessio - è totalmente nuova, in quanto punta alle competenze della classe dirigente, senza usare slogan e demagogia. Siamo lontani dalla destra ed anche da questo centrosinistra. Con Corrado e Leonardo ci siamo ritrovati in consiglio comunale, rivendicando la necessità di partecipare alla fase decisionale della macchina pubblica. Quando vieni chiamato solo per votare, ognuno si adeguerà di conseguenza. Saremo dunque critici, attenti e quando diremo no, lo faremo proponendo alternative. Il nostro atteggiamento all’interno della maggioranza non cambia di molto, mentre cambia il fatto che oggi abbiamo una guida politica nazionale di valore e competente. Sempre per il bene della comunità e del territorio”.

Corrado Naddeo ha spiegato che “fin dall’inizio della consiliatura al Comune di Salerno, abbiamo sempre messo al centro le reali problematiche che vive la città. Qualcuno pensava di andare avanti per inerzia, i problemi non vanno contemplati ma vanno affrontati”.

Leonardo Gallo ha, poi, ribadito la volontà di dare un contributo fattivo all'interno della maggioranza. “Le decisioni vanno prese insieme e dopo aver discusso, questo fanno le menti libere. Le critiche sono sempre costruttive e non sono lesa maestà. Noi non ci opponiamo al governo di questa città, vogliamo solo dare il nostro contributo. Qui il problema non è la destra o la sinistra, il problema è cercare di fare bene le cose, con competenza e spirito d’iniziativa, in ogni settore della cosa pubblica”.