Caos mercato, Cammarota:"il caso in commissione trasparenza" "Il personale per garantire sicurezza lo deve fornire il Comune di Salerno"

“Sono giunte da più parti denunce di mala gestio in ordine alla gestione dei varchi di accesso e di uscita del mercato rionale di via Robertelli, installati per l’emergenza covid ma ora senza governo”.

Lo afferma in una nota l’avvocato Antonio Cammarota, capogruppo consiliare de La Nostra Libertà e presidente della Commissione Trasparenza del Comune di Salerno, il quale rimarca che “il personale per garantire la sicurezza lo deve fornire il Comune di Salerno, come ha fatto per il passato con la protezione civile e con gli stessi vigili urbani”.

“Pertanto”, conclude Cammarota, su sollecitazione anche di alcuni consiglieri comunali sin dalla prossima seduta di mercoledì 1 luglio la commissione trasparenza si occuperà del caso , verificando l’ipotesi di mala gestio, di danno di mmagine, erariale e di pericolo per l’incolumità pubblica, interpellando i dirigenti e l’assessore sulle proprie responsabilità”