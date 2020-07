Università di Salerno, incontro tra Rettore e Piero De Luca Promuovere un tavolo di lavoro istituzionale per l’utilizzo degli spazi dell’ex Tribunale

“Interessante incontro stamattina con il Magnifico Rettore dell'Università di Salerno, Vincenzo Loia”. Così in una nota l’Onorevole Piero De Luca.

“È stato un incontro cordiale, nel quale abbiamo discusso di diversi temi-spiega il deputato Dem- della ripartenza delle attività didattiche in presenza dopo la fase di chiusura per l’emergenza Coronavirus e delle prospettive dell’ateneo salernitano. Ho ringraziato il Rettore per il grande impegno profuso nel corso degli ultimi mesi, da estendere a docenti e studenti impegnati nei percorsi didattici, negli esami e sedute di laurea svolte anche on line.

È stata l'occasione poi - continua De Luca-per confrontarci in particolare sulle opportunità future legate all'utilizzo degli spazi dell'ormai ex Tribunale di Salerno. Abbiamo condiviso la necessità di creare un gruppo di lavoro istituzionale con gli enti interessati per concretizzare la proposta che ho lanciato da tempo di trasferire nello storico edificio salernitano alcuni uffici e aule dell'università in cui svolgere convegni, lezioni, corsi di studio o programmi di formazione specialistica post lauream.

Senza snaturare l'attuale Campus, potremmo però rendere ancora più solido e integrato il legame tra l'Università e la città di Salerno. Sono fiducioso-conclude il deputato Dem- e lavoreremo con determinazione e concretezza con tutti gli enti interessati per realizzare questa vera e propria rivoluzione”.