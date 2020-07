Lambiase: la delibera sul rendiconto di gestione è illegittima Scontro in consiglio comunale. Nel miri anche la gestione finanziaria del comune

È stato approvato lunedì mattina dal consiglio comunale di Salerno il rendiconto di gestione 2019. Una scelta che ha scatenato la protesta dell'opposizione. "Ho segnalato la grave inadempienza della giunta, che ha proposto il deliberato oltre i termini di legge. Ho segnalato il fatto che la relazione dei revisori dei conti sia stata messa a disposizione dei Consiglieri solo 6 giorni prima della seduta consiliare (è obbligo renderla 20 giorni prima del consiglio). Ciò ha impedito la “partecipazione attiva" e la "condivisione" della documentazione da parte della rappresentanza consiliare". Il consigliere di opposizione Gianpaolo Lambiase contesta le modalità con le quali si è arrrivati alla decisione.

"Mi sono allontanato dall'aula e non ho partecipato alla votazione, perché ho ritenuto non legittima la deliberazione. Invierò lettera al prefetto, perché sia verificata la regolarità dell'atto - rincara la dose l'esponente di opposizione -. Ho evidenziato nel mio intervento la complessità amministrativa e contabile "non usuale" che regolano la gestione delle Società partecipate dal comune. Ma ciò che mi ha lasciato perplesso, sbalordito e preoccupato sono stati i rilievi al rendiconto contenuti nelle conclusioni della relazione dei revisori".

Secondo Lambiase "viene messa in evidenza tra l'altro la scarsa attendibilità delle risultanze della gestione finanziaria, dei risultati economici e patrimoniali, il continuo ricorso alle anticipazioni di tesoreria. I revisori inoltre invitano l'amministrazione comunale al monitoraggio della redditività e del patrimonio disponibile, al rientro dal disavanzo, al controllo delle partecipate, al pagamento dei fornitori. Il giudizio dei revisori sembra non lasciare dubbi: il rendiconto di gestione 2019 è insicuro sugli equilibri e sugli stessi valori", conclude il consigliere.