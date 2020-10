Ballottaggi: a Pagani trionfa De Prisco, ad Angri Ferraioli I risultati del secondo turno per i due comuni dell'Agro Nocerino Sarnese

Non sono ancora definitivi ma i risultati elettorali che arrivano dai due comuni dell'Agro Nocerino Sarnese arrivati al ballottaggio non lasciano spazio a dubbi. A Pagani il nuovo sindaco sarà Raffaele De Prisco (64%) che è in netto vantaggio su Enza Fezza. La città di Sant'Alfonso è tornata alle urne a distanza di un anno, dopo il commissariamento legato alla decadenza di Alberico Gambino.

I cittadini di Angri, invece, hanno scelto la strada della continuità: è andato a Cosimo Ferraioli, sindaco uscente, l'eterno duello con lo storico avversario Pasquale Mauri. Quando mancano poche schede al termine dello scrutinio (96%), Ferraioli si attesta sul 55%, mentre Mauri è al 44.8%. Tra i due candidati un divario di circa 1400 voti.