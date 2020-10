Arresti a Salerno,Tofalo: Operazione di successo della Finanza "Una vittoria nella lotta alla criminalità"

“Un’altra importante operazione è stata portata a termine, questa volta dalla Guardia di Finanza, contro la malavita nell’Agro-nocerino sarnese e nella provincia di Imperia" scrive il Sottosegretario alla Difesa Angelo Tofalo al termine dell’operazione.

"Il Comando provinciale di Salerno ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 9 persone ritenute responsabili di detenzione di armi e spaccio di sostanze stupefacenti. Brillanti e veloci i nostri ragazzi hanno messo a segno una vittoria nella lotta alla criminalità, coordinati dalla locale Direzione Distrettuale Antimafia. Grazie per il quotidiano impegno a tutela della sicurezza collettiva portato avanti senza sosta anche in un momento di grave emergenza come quello che stiamo vivendo”.