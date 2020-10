De Luca jr: "Vicino a chi soffre ma violenza non tollerabile" “Ci impegneremo al massimo per fornire tutto il supporto possibile”

''Siamo al fianco di chi sta soffrendo e di chi è in reale difficoltà in questa fase delicata. Lo siamo con i fatti. E come abbiamo dimostrato in passato, continueremo anche oggi e nei prossimi giorni: ci impegneremo al massimo per fornire tutto il supporto possibile a chi sta risentendo da un punto di vista sociale ed economico del Covid-19 e delle misure sanitarie pur necessarie e indispensabili per salvare le vite dei nostri cittadini. Ma la violenza no, non la tolleriamo''.

Lo dichiara Piero De Luca, capogruppo Pd in commissione Politiche europee alla Camera. ''Non tolleriamo - prosegue l'esponente dem - chi ne fa uso facendosi scudo di padri e madri di famiglia che lavorano onestamente, che con grande dignità hanno superato la prima fase dell'emergenza e con la stessa compostezza affrontano le legittime e comprensibili preoccupazioni legate a questa seconda ondata, chiedendo giustamente attenzione e sostegno.

Non tolleriamo che una piccola fronda di fascisti e delinquenti organizzati alimentino disordini e approfittino di una situazione sanitaria e sociale complessa, che peraltro è difficile in tutto il Paese e in tante aree del mondo intero, per fomentare aggressioni, scontri, violenze o minacce come quelle che ieri si sono abbattute su giornalisti e Forze dell'Ordine. E come ha ricordato il Viceministro Mauri, la tratteremo però ciò che è: criminalità''. ''E lo faremo per difendere e tutelare anche e soprattutto le persone perbene - conclude De Luca - che rischiano di essere penalizzati da questi comportamenti vergognosi e inaccettabili. Napoli, la Campania, il Mezzogiorno sono altro, terra di umanità, dignità, orgoglio, serietà e compostezza.