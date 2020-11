"Salerno città del commercio online per salvare economia" La proposta di Antonio Cammarota

“Il nostro commercio sta morendo e con essa il lavoro e la speranza dei nostri giovani, occorrono idee nuove per salvare l’economia di Salerno”. Lo afferma Antonio Cammarota, Presidente della Commissione Trasparenza e capogruppo de La Nostra Libertà al Comune di Salerno, il quale rimarca come “con l’annullamento di Luci d’Artista e il mancato rinvio della Tari, l’economia salernitana delle piccole aziende rischia il colpo definitivo”.

Di qui la proposta di Cammarota : “parcheggi gratuiti per chi acquista nei nostri negozi e una grande piattaforma on line con le associazioni di categoria per la valorizzazione e la vendita dei nostri prodotti con la promozione di buoni acquisto per lo shopping natalizio”. Nei prossimi giorni la proposta verrà partecipata alla associazioni di categoria e agli organi isituzionali.