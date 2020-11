Soppressione Frecciarossa, De Luca Jr: "Danno ai pendolari" "Rivedere la decisione", così in una nota l'onorevole Piero De Luca

"Con la rimodulazione degli orari di Trenitalia-continua il deputato Dem-a causa dell' emergenza sanitaria- diverse corse rischiano la soppressione. In particolare, il treno delle 5:20 che collega Salerno a Roma, è utilizzato in prevalenza da pendolari, che sarebbero inevitabilmente penalizzati qualora fosse cancellato.

L'anno scorso-dice Piero De Luca- con la stagione invernale e la conseguente modifica degli orari, abbiamo affrontato la stessa problematica che, grazie ad un confronto serio, concreto e costruttivo con i vertici di Trenitalia, è stato scongiurata.

Nelle prossime ore, sottoporrò ufficialmente la problematica ai vertici aziendali di Trenitalia e vigilerò personalmente sulla questione affinchè si risolva il disguido e possa essere garantita anche questa corsa con la rimodulazione del nuovo orario che andrà in vigore nelle prossime settimane"