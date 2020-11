Cambio in consiglio provinciale: Longo subentra a Celano Da Fasano (Forza Italia) gli auguri di buon lavoro all'esponente politico battipagliese

«Nel giorno in cui il consigliere comunale di Battipaglia, Valerio Longo, subentra in consiglio provinciale, voglio esprimere un ringraziamento sentito a Roberto Celano per la dedizione con cui ha lavorato in questi anni nell'interesse della comunità provinciale». Comincia così la nota con la quale il deputato salernitano di Forza Italia, Enzo Fasano, commenta l'avvicendamento nel parlamentino di Palazzo Sant'Agostino.

«A Valerio Longo, mio amico di vecchia data e collaboratore della prima ora, l'onore e l'onere di sedere sullo scranno dove anni fa lo precedette il compianto fratello Ezio. Buon lavoro, Valerio. Sono sicuro che la tua presenza sarà di ascolto, di condivisione e di soluzioni così come hai fatto e continui a fare in consiglio comunale a Battipaglia», ha aggiunto Fasano.