Comunali a Salerno, Assotutela a sostegno di Michele Sarno Secondo il presidente Maritato:"La città necessita di una sterzata immediata"

AssoTutela, in una nota ufficiale, ha confermato la sua presenza con il proprio simbolo ed una lista civica alla prossima tornata elettorale primaverile per la nomina del Sindaco di Salerno e della sua giunta. L’Associazione del Presidente Maritato preoccupata per ciò che da anni succede a Salerno e, spinta del decadimento economico e sociale evidente, non presenterà un proprio candidato a Sindaco facendo un passo indietro a supporto della candidatura del noto avvocato Salernitano Michele Sarno. Secondo il Presidente Nazionale Michel Maritato, Salerno necessita di un Sindaco che sia capace di dare una sterzata immediata al decadimento evidente di Salerno e Michele Sarno è l'unico a poterlo fare.

“Tutti i partiti che non condividono la politica deluchiana dovrebbero fare un passo indietro e supportare l'avvocato Salernitano” Chiosa in una nota Michel Maritato. La lista Assotutela sarebbe quasi pronta, salgono le quotazioni di Flavio Boccia come figura capolista di suddetta lista.