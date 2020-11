Covid: "In arrivo tregua fiscale e 400 mln di buoni spesa" Il commento dell’onorevole Piero De Luca

“Bene che l'ultimo scostamento di bilancio sia stato votato all'unanimità da tutte le forze politiche”



Così sui social l’on. Piero De Luca.



“Con i Decreti Ristori adottati finora, abbiamo dato sostegno a lavoratori, imprese, professionisti e autonomi- spiega il deputato Dem- particolare attenzione è stata rivolta anche alle famiglie. Una misura significativa è il finanziamento di ulteriori 400 Milioni di euro da destinare ai Comuni per la solidarietà alimentare, che consentirà di distribuire nuovamente alle famiglie in difficoltà buoni spesa per generi alimentari di prima necessità.

È fondamentale fare il possibile perché nessuno si senta abbandonato a se stesso- conclude Piero De Luca-soprattutto con l'avvicinarsi di un Natale che non sarà facile per tanti.

Ora al lavoro per un rinvio delle scadenze fiscali all' anno prossimo”.