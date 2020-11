Conte (LeU): «Bene la cabina di regia per il Recovery Fund» Per il deputato salernitano necessario che ne facciano parte i ministri per il Sud e della Salute

«Il Recovery fund è un’opportunità di portata storica per il rilancio del Paese. Bene, quindi, una "cabina di regia", non di potere ma di supporto per scelte strategiche e politiche, che restano però prerogative del Parlamento e del Governo, che devono definire una nuova visione del futuro con due priorità: quella dell'emergenza sanitaria determinata dalla pandemia, e quella dell'emergenza storica che è rappresentata dal Mezzogiorno». Lo dichiara Federico Conte, deputato di Liberi e Uguali.

«Di qui l'opportunità che della cabina di regia facciano parte, per rafforzarne il profilo politico insieme a quello economico, anche il Ministro per il Sud, Giuseppe Provenzano - perché il Fondo è una occasione irripetibile per recuperare il divario tra le parti del Paese - e il Ministro della Salute, Roberto Speranza - perché la riforma del Sistema sanitario nazionale sarà un elemento cardine della nuova fase. Questa integrazione, di là dell'appartenenza dei due ministri, favorirebbe un maggiore coinvolgimento delle forze politiche e sociali, comprese quelle di opposizione che perderebbero molti degli argomenti utilizzati per criticare una scelta necessaria per fronteggiare l'emergenza, se aperta a una più ampia dialettica di merito, in cui la tecnica non espropri la politica», il punto di vista dell'esponente politico salernitano.