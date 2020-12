Luci d'Artista e Capodanno, Cammarota: "Dove sono i soldi?" La richiesta di utilizzare il denaro per l'emergenza economica

Che fine hanno fatto i soldi di Luci d’Artista e quelli per la notte di Capodanno? Vanno assolutamente impegnati per l’emergenza economica”.

Lo dichiara in una nota Antonio Cammarota, Presidente della Commissione Trasparenza, il quale rimarca come “era stato chiesto anche in Consiglio Comunale di utilizzare i soldi di Luci d’Artista per la Tari e che quelli del Capodanno venissero impegnati in buoni acquisto per le famiglie salernitane bisognose da spendere esclusivamente nei negozi di Salerno”.

“Nulla di tutto questo” conclude Cammarota, “mentre la città è disadorna e il commercio muore dei soldi nemmeno a parlarne, ne chiederemo conto anche in Commissione Trasparenza”.