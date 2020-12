De Luca jr "Al Sud almeno 50% delle risorse del Recovery Fund" "Faremo di tutto per assicurare che al Mezzogiorno siamo destinate risorse adeguate"

“Il Recovery Fund è l'occasione storica per un grande rilancio del Paese, per un nuovo inizio che renda l'Italia più moderna, competitiva, e soprattutto più equa" Cosi' sui social l'onorevole Piero De Luca.

"Dovremmo concentrare gli interventi su progetti di investimenti strategici ad alto rendimento, come ha ricordato Mario Draghi, in grado di produrre una crescita strutturale del Paese.Bisognerà intervenire nella sostenibilità ambientale, nella digitalizzazione del nostro territorio, nelle infrastrutture. Ma non basta-spiega il deputato Dem- È necessario rafforzare soprattutto la coesione sociale e territoriale per eliminare le diseguaglianze e colmare i ritardi in termini di opportunità e servizi essenziali in sanità, scuola e welfare nelle aree a maggiore disagio economico e sociale del Paese. Per questo, faremo di tutto per assicurare che al Mezzogiorno siamo destinate risorse adeguate, pari almeno al 50% del Recovery Fund-conclude Piero De Luca- in linea con i principi indicati dall'Europa. Vigileremo affinché non si sprechi questa opportunità straordinaria di rilancio del Sud e dell'intero Paese"