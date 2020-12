Campania arancione: Santoro contro De Luca "La prepotenza colpisce il cuore pulsante di ogni città"

“Ancora una volta bastian contrario. Il Governatore della Campania Vincenzo De Luca modella a suo piacimento il nuovo DPCM Natale e proroga la zona Arancione in Campania anche dal 20 al 23 quando tutto il resto del paese seguirà la linea nazionale di colore giallo. Una decisione che grava ulteriormente su numerose categorie professionali, in particolar modo quella dei negozianti e soprattutto quelle legate all'orbita della ristorazione”- a dirlo il consigliere comunale e provinciale Dante Santoro che continua “La classica ordinanza fatta da uno che non ha mai lavorato.

De Luca e company si godono i propri stipendi comodamente sul divano e non si immedesimano nelle già gravi situazioni che i cittadini e gli esercenti stanno vivendo sulla propria pelle. Immagino che chi ha già subito danni non potendo organizzare cenoni e avendo già messo in preventivo perdite economiche notevoli, debba rivedere ancora una volta i propri piani vedendosi privata anche della possibilità di limitare i danni nei tre/quattro giorni che avrebbero avuto a disposizione. Anche dal punto di vista agroalimentare le conseguenze saranno nefaste, dove vanno a finire le scorte acquisite ad hoc fino al 23? Un altro atto - conclude - di prepotenza che colpisce il cuore pulsante di ogni città” conclude il consigliere.