Cirielli a De Luca:"Tutelare aziende pirotecniche abbandonate" "Un settore in crisi" ha aggiunto il deputato salernitano

“Il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca intervenga subito per sostenere le aziende pirotecniche abbandonate dal Governo Pd-M5S che, a causa delle normative anti-Covid in vigore, rischiano di chiudere per sempre”. Lo dichiara, in una nota, il Questore della Camera e deputato di Fratelli d’Italia Edmondo Cirielli: “Il settore pirotecnico è in piena crisi poiché, com’è noto, i sindaci sono stati costretti ad annullare gli spettacoli di fuochi d’artificio previsti, ogni anno, in occasione del Natale e di Capodanno per prevenire la diffusione del Covid-19. Ora, quindi, le aziende si ritrovano con i magazzini pieni e senza alcuna possibilità di vendere. Per questo - aggiunge Cirielli - chiedo al governatore della Campania di farsi carico di questa situazione ascoltando le richieste degli imprenditori e adottando provvedimenti straordinari volti a supportare economicamente tali aziende che danno occupazione a tanti lavoratori. Auspico, quindi, che i numerosi appelli, arrivati anche dal Codacons, vengano ascoltati per tutelare questa categoria che, come tante altre, sta vivendo un momento di grande difficoltà”.