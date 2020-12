Lambiase:"Coalizione alternative senza confronto su obiettivi" La nota del consigliere comunale

"Non critico lo sforzo che associazioni ed esponenti politici (di orientamento diverso) stanno producendo per costruire la coalizione “Assieme per Salerno”, che si propone quale alternativa alla maggioranza che governa la città.Tanti cittadini hanno preso atto del “malgoverno” e della gestione superficiale, improvvisata della Cosa Pubblica da parte dell’attuale Amministrazione Comunale.

Per quanto mi riguarda però, voglio precisare che non ritengo siano mature le condizioni per aderire alla coalizione civica “Assieme per Salerno”. Non solo perché è caratterizzata da una composizione politicamente molto “disomogenea”, ma soprattutto perché le” alleanze” si costruiscono su contenuti e programmi condivisi.

Sebbene siano degni di rispetto i promotori di “Assieme per Salerno”, rarissime sono state, con essi, le occasioni di confronto su temi, che ritengo importanti, indispensabili per dare segnali che possano contribuire ad un positivo” cambiamento di rotta” nel governo della nostra città.

Non si può costruire l’alternativa in città con l’unico obiettivo di sconfiggere un “sistema di potere” (che sta creando danni irreparabili al territorio), trascurando l’elaborazione di un “progetto” di ampio “respiro”, soprattutto in questo periodo di drammatica emergenza sanitaria ed economica. Un progetto che dia risposta alla tutela dell’ambiente (per troppo tempo “maltrattato”), ai bisogni urgenti dei cittadini, alle difficoltà dell’imprenditoria locale, alla creazione di nuove occasioni di lavoro". Questa la nota del consigliore comunale, Gianpero Lambiase in vista delle prossime elezioni amministraive.