Vaccino a De Luca, il meetup: legge valida solo per i sudditi I 5 Stelle di Salerno sulla polemica politica dopo l'iniezione del governatore

"Delle 720 dosi giunte oggi in Campania per i primi vaccini da inoculare a personale medico in prima linea ed ospiti di rsa spunta a sorpresa il nome di Vincenzo de Luca. Non ci risulta che il governatore sia laureato in medicina, né in infermieristica né tantomeno lo abbiamo visto lavorare come OSS, fare tamponi o processarli, né eseguire gli esami TC ai pazienti Covid. Tanto meno risulta essere ospite delle residenze sanitarie". Così in una nota il meetup "Amici di Beppe Grillo" di Salerno su quanto avvenuto ieri a Napoli.

"Le dirette facebook ed i monologhi sono sempre stati fatti sapientemente distanti da ammalati ed anche dai tanto odiati giornalisti. Eppure al momento opportuno ha indossato arbitrariamente i panni di “sanitario” per un privilegio che non gli toccava. Al solito la legge vale solo per i suoi sudditi: “Mi dispiace, ma io so' io e voi non siete un c....”.