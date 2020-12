Fratelli d'Italia lancia la campagna #ideaperSalerno "Un programma condiviso per una Salerno inclusiva"

Un programma condiviso per una Salerno inclusiva. Fratelli d’Italia lancia la campagna “Programma partecipato #Salerno2021” in vista delle amministrative della primavera prossima. Una campagna che è anche una dichiarazione d’intenti: «Vogliamo costruire ogni tassello della nostra proposta attraverso momenti pubblici aperti a chiunque volesse progettare una nuova Salerno, che tuteli e dia valore al territorio, ai beni comuni, ad una sana e sostenibile economia locale. Una Salerno inclusiva, che permetta a tutti di contribuire alla stesura del programma per la città».

L’iniziativa è stata promossa dalla Presidenza provinciale di FdI di concerto con il Coordinamento cittadino di Salerno. Il partito ha un proprio concetto di città ideale e intende calarlo nel contesto salernitano mediante la condivisione con chi conosce e vive la realtà locale. In questa prima fase si potranno inviare indicazioni e suggerimenti ad una casella di posta elettronica dedicata: ideapersalerno@gmail.com . «Intendiamo coinvolgere le singole persone, il mondo associativo e i movimenti. Il cardine dell’iniziativa è dare la possibilità a tutti di fornire contributi e sollecitazioni per avviare una discussione pubblica e aperta sulla nuova Salerno».

«Ci sentiamo lontani anni luce da chi parla solo di nomi e non si confronta pubblicamente sui contenuti. Vogliamo definire insieme a quanti parteciperanno a questa campagna le proposte di programma per le elezioni comunali. Un confronto aperto su idee e progetti – concludono i vertici di Fratelli d’Italia – per tagliare insieme il traguardo che è quello di restituire Salerno ai suoi cittadini».