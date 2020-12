Piero De Luca: "Stato di emergenza per calamità naturale" Le violente mareggiate hanno distrutto locali e attività. In Costiera si registrano ingenti danni

"Mi attiverò a sostegno delle amministrazioni interessate nella richiesta dello stato di emergenza per calamità naturale nei territori della Regione maggiormente colpiti dal maltempo”. Cosi in una nota l’on. Piero De Luca. “In queste ore di emergenza straordinaria esprimo vicinanza e solidarietà alle comunità colpite dal violento nubifragio che in queste ore si è abbattuto sulla nostra regione- dice il deputato Dem- A Napoli il lungomare è stato devastato da una violenta mareggiata che ha distrutto i locali di diverse attività di ristorazione. In Costiera Amalfitana si registrano ingenti danni dovuti ad allagamenti e crolli che si sono verificati a seguito delle incessanti ed abbondanti piogge, accompagnate dal forte vento. Sosterrò con forza le amministrazioni delle comunità colpite nella richiesta di dichiarazione di stato emergenza-conclude Piero De Luca-per poter fornire un aiuto concreto ed un sostegno efficace a fronteggiare e superare anche quest’ennesima emergenza”.