Il centrosinistra: "A Salerno ricandidiamo il sindaco Napoli" I partiti della coalizione a confronto per scelte collegiali anche a Battipaglia, Eboli e Fisciano

Si è nuovamente riunito a Salerno il coordinamento provinciale delle forze politiche civiche e di centro sinistra che lo scorso settembre hanno sostenuto l’attuale presidente della Regione. "Si è deciso, innanzi tutto, di ribadire il sostegno alla ricandidatura di Enzo Napoli a Sindaco di Salerno, avviando un lavoro di condivisione programmatica per il rilancio dell'azione amministrativa in città", hanno fatto sapere i promotori dell'incontro.

Alla riunione, alla presenza del sindaco Vincenzo Napoli, hanno partecipato Vincenzo Luciano (Pd), Silvano Del Duca e Massimiliano Natella (Partito Socialista), Luigi Nocera ed Augusto De Pascale (Noi Campani); Tommaso Pellegrino e Angelica Saggese (Italia Viva), Vincenzo Marrazzo (Liberal Democratici), Giovanni D'Avenia e Leonardo Claps (Centro Democratico), Alessandra Senatore e Antonio Santoro (+ Europa), Dario Barbirotti (Europa Verde), Corrado Martinangelo e Vincenzo Catino (Democratici e Progressisti), Francesco D'Acunto (Campania Libera) e Michele Buonomo (Ambientalisti).

Non solo Salerno, l'obiettivo è allargare il confronto anche agli altri municipi della provincia chiamati al rinnovo del parlamentino: "Seguiranno, nelle prossime settimane, approfondite discussioni programmatiche che renderanno ulteriormente condiviso il percorso intrapreso - si legge nella nota politica -. Il lavoro di confronto proposto per la città di Salerno, inoltre, costituirà il percorso che la coalizione avvierà, sui territori, anche per gli altri comuni al voto, a partire da Battipaglia, Eboli e Fisciano".