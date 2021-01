I giovani Pd: "Ex tribunale, sì alla proposta di De Luca" Mazzeo: ottima idea trasferire alcuni locali dell'Università negli spazi di Corso Garibaldi

"I Giovani Democratici di Salerno sostengono l’iniziativa promossa dall’onorevole Piero De Luca sugli spazi dell’ex tribunale di Salerno". Lo dichiara Marco Mazzeo, segretario dei Giovani democratici di Salerno. "L’idea di trasferire alcuni locali dell’Università negli spazi del Tribunale di Salerno è una grande proposta che punta a valorizzare un immobile di notevole rilevanza storica, artistica e culturale per tutta la città".

Gli fa eco Pierluigi Canoro, responsabile cultura regionale e provinciale del movimento giovanile: "Siamo grati all’onorevole Piero De Luca per aver acceso da tempo i riflettori sul destino del palazzo del tribunale di Salerno. Senza questo importante lavoro istituzionale con tutti i soggetti coinvolti, si sarebbe persa, nel silenzio generale, una grande opportunità per dotare la città di un nuovo spazio culturale. Auspichiamo che il tavolo istituzionale possa essere allargato anche alle istituzioni culturali del territorio, per concretizzare progetti auspicati da tempo (ad esempio sale studio, museo civico) e costituire un grande polo a servizio della città".