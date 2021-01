Maraio, Salerno: "Subito interventi a sostegno del turismo" "Di questi progetti dobbiamo discutere al tavolo dei partiti"

“Lo sviluppo turistico e gli investimenti sul terziario avanzato costituiscono gli obiettivi sui quali lavorare nei prossimi anni per creare lavoro nella città di Salerno. La valorizzazione della risorsa mare e il recupero totale del litorale e della balneazione vanno nella direzione giusta. Ancora più importante è l’investimento nella zona orientale della città, a partire dalla quale può svilupparsi l’idea di Salerno come vera destinazione turistica e come città dei servizi, al centro di una area vasta tra la Costiera Amalfitana e la Costiera Cilentana”. A dirlo è il segretario nazionale del Psi Enzo Maraio che continua “è questo sicuramente uno dei punti centrali della coalizione che sostiene la ricandidatura del sindaco Enzo Napoli alla guida della città. Il Partito Socialista è particolarmente impegnato a valutare e sostenere questa tipologia di progetti che sono in grado di attivare la ripresa della nostra economia. Ed è di questi progetti che dobbiamo discutere al tavolo dei partiti che si sta riunendo proprio per definire nei minimi particolari il programma legato al centrosinistra in vista delle prossime elezioni. Idee e iniziative vanno valutate con attenzione proprio per trovare dopo le elezioni il lavoro ben delineato e avviato. La forza di un'alleanza è prioritariamente connessa alla capacità di interagire e di confrontarsi in maniera permanente.”