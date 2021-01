Mandato esplorativo, gli auguri di Provenza a Fico "E' il tempo della responsabilità politica e del dovere istituzionale"

"Voglio esprimere il mio augurio più sincero a Roberto Fico per il delicatissimo compito che lo attende. Roberto, con coerenza e con il senso compiuto del suo ruolo istituzionale, saprà gestire questo passaggio delicato e decisivo per il futuro del nostro Paese.

È il tempo della responsabilità e della politica alta ed è per questo che le parole pronunciate dal Presidente della Repubblica ci richiamano al nostro dovere istituzionale. Dobbiamo farlo senza dimenticare le motivazioni che ci hanno indotto a impegnarci politicamente e ad accettare con coraggio una sfida epocale portando tanti cittadini liberi nelle istituzioni". Così il deputato salernitano del Movimento 5 Stelle Nicola Provenza.

"Con la nostra storia e con i temi prioritari che delineano il nostro percorso (innovazione, transizione energetica, digitalizzazione).

Rappresentando la prima forza politica in Parlamento abbiamo il dovere di fornire una visione di futuro che, con umiltà e consapevolezza, parta dai messaggi che la pandemia in corso ci ha drammaticamente consegnato. In primo luogo affidando la priorità assoluta alla salute, con un modello organizzativo/assistenziale e di promozione della stessa che sia propedeutico a tutti gli altri sviluppi. Essere uniti in questa fase storica è fondamentale e sarà possibile farlo se ci concentreremo su proposte e temi concreti che sappiano davvero disegnare una nuova prospettiva politico-programmatica. La forza delle nostre idee dovrà indurre a non porre attenzione a duelli rusticani proiettati dai media nelle sue varie e degenerate declinazioni, ma a sostenere un confronto autentico e ricco di contenuti sulle riforme strutturali di cui il nostro Paese ha bisogno. Stiamo muovendo i nostri passi nella storia. Facciamolo con umiltà e coraggio, ponendo al centro il bene comune, restituendo alla politica dignità e credibilità e garantendo legalità e trasparenza", il messaggio dell'esponente politico pentastellato.