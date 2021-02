Amministrative a Salerno, Ilardi a sostegno della maggioranza Il segretario Pd, Enzo Luciano: bene la mobilitazione della società civile

"In queste ultime settimane stiamo assistendo ad una sana mobilitazione della società civile che condivide la nostra storia politica e sostiene la nostra visione della Salerno del futuro". Così, in una nota, il segretario provinciale del Pd di Salerno Enzo Luciano dopo l'endorsement di Antonio Ilardi a favore della ricandidatura a sindaco del primo cittadino in carica, Enzo Napoli. Parole consegnate in un'intervista a Le Cronache e che sono state accolte con favore dal partito di centrosinistra.

"Ci ricorda un modo di intendere la politica e l’Istituzione cittadina fatta di collaborazione e di progetti comuni e partecipati. Come per esempio la riqualificazione di Sala Abbagnano, che ha visto Ilardi spendersi in prima persona e che segna indubbiamente un punto di riferimento anche per gli altri quartieri. Antonio Ilardi condivide con noi l’immagine di ciò che questa città sta diventando e si delineerà sempre più nei prossimi decenni. Grazie quindi ad Antonio e a quanti con lui vorranno unirsi sempre di più alla Salerno che vogliamo e che stiamo costruendo da tanti anni", la sfida di Enzo Luciano.