Governo Draghi, Mara Carfagna ministro per il Sud La salernitana è alla sua seconda esperienza al governo

La salernitana Mara Carfagna è nel Governo Draghi. E' stata nominata ministro per il Sud e la Coesione sociale. Si tratta della sua seconda esperienza in un Ministero: dal 2008 al 2011 è stata ministro alle pari opportunità del Governo Berlusconi IV, promotrice della legge sullo stalking in Italia.

"Ringrazio il Presidente Mattarella e il Presidente Draghi per la fiducia e il privilegio che mi concedono chiamandomi a far parte del nuovo governo. Da donna e politica del Sud, farò di tutto per onorare al meglio l'incarico che hanno voluto affidarmi. A Silvio Berlusconi va il mio ringraziamento per avermi sostenuto nella mia attività politica e istituzionale in tutti questi anni e aver promosso oggi la mia nomina nel governo Draghi, in rappresentanza dei nostri comuni ideali" il commento della Carfagna.

"Con la composizione del Governo Draghi, Forza Italia torna centrale nella vita politica del Paese. Esprimo viva soddisfazione per la nomina di tre ministri di peso che garantiranno una marcia in più all’Esecutivo in un momento di particolare difficoltà per il Paese». È quanto afferma il deputato di Forza Italia, Enzo Fasano. «Auguri di buon lavoro alla nostra Mara Carfagna, a Renato Brunetta e Mariastella Gelmini. Naturalmente noi salernitani facciamo voti affinché il ministero del Mezzogiorno garantisca al Sud quella ripartenza di cui ha storicamente bisogno. Siamo sicuri che Mara Carfagna darà la spinta necessaria perché conosce necessità e bisogni delle nostre comunità. Per quanto riguarda il centrodestra, sebbene non tutto schierato con la maggioranza, saprà trovare sempre coesione sui temi che maggiormente interessano i cittadini e saprà mantenere l’unità a partire dalle elezioni per il rinnovo dei Consigli comunali da Napoli a Milano a Roma fino a Salerno», conclude Fasano.