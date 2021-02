Salerno, il centrodestra alla ricerca di candidature unitarie Fasano (Forza Italia): priorità a figure civiche sostenute dalle liste di partito

Si è riunito, oggi pomeriggio, presso la federazione di Fratelli d’Italia Salerno, il tavolo provinciale del centrodestra per avviare la discussione in vista delle prossime elezioni comunali. Erano presenti il coordinatore provinciale di FdI Giuseppe Fabbricatore, il coordinatore provinciale della Lega Attilio Pierro, il deputato di Forza Italia Enzo Fasano, il vice segretario provinciale dell’Udc Maria De Caro, il coordinatore provinciale di Cambiamo! Luigi Cerruti.

"Da tutti i partecipanti è stata ribadita la volontà - si legge in una nota congiunta - di superare ogni qualsiasi difficoltà in favore di un’unità già sostanziale della coalizione, per individuare nei Comuni candidature a sindaco, di partito o civiche di area centrodestra, che siano condivise da tutte le forze politiche. Il tavolo si riaggiornerà a breve al fine di valutare i nomi che rappresentino la sintesi migliore".

Il deputato azzurro Vincenzo Fasano ha espresso "la volontà, peraltro condivisa da tutti i rappresentanti presenti, di raggiungere l'unità, possibilmente in ogni comune, nel prossimo turno elettorale".

Per l'individuazione dei candidati sindaco, con particolare riferimento alla città di Salerno, Fasano ha indicato "la preferenza per candidature civiche, sostenute dalle liste di partito, così come stanno provando a concretizzare nelle grandi città chiamate al voto (Napoli, Roma e Milano) i leader nazionali", il monito dell'esponente politico salernitano.

"Un modo per allargare il perimetro della coalizione ad esperienze e sensibilità differenti. Durante la riunione si è anche discusso del possibile slittamento del turno previsto in primavera per il prossimo autunno. Si avrà più tempo per attrezzare liste e programmi adeguati", ha concluso Enzo Fasano.