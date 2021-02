Piero De Luca, Alta Velocità: Salerno deve rimanere centrale “Terremo alta l'attenzione perché si aggiunga al capoluogo un'ulteriore fermata”

La città di Salerno deve rimanere centrale nel nuovo tragitto dell’Alta Velocità. Questo è il primo obiettivo. Poi terremo alta l’attenzione perché si aggiunga al capoluogo almeno un’ulteriore fermata in Provincia di Salerno”



Così in una nota l’on. Piero De Luca che ha partecipato, nel pomeriggio, ad un confronto con i sindaci dei comuni del Cilento e del Vallo di Diano, interessati al nuovo tragitto dell’Alta Velocità Salerno- Reggio Calabria.

“E’ stato un incontro utile - ha spiegato il deputato Dem- che segue quello dei giorni scorsi con i vertici di Rfi e la mia interrogazione parlamentare al Ministero Dei Trasporti.



Nell’ipotesi progettuale presentata da Rfi alla Camera dei Deputati, la città di Salerno è stata esclusa dalla tratta così come altre città della provincia, con il treno che sarebbe arrivato direttamente a Lagonegro e poi a Reggio Calabria. Si tratta di un'ipotesi per noi inaccettabile.

Per questo, nelle prossime ore, con il Consigliere Regionale Luca Cascone, il Sindaco di Salerno Vincenzo Napoli ed il Presidente della Provincia Michele Strianese solleciteremo ulteriormente i vertici di RFI affinché la nostra città e la nostra provincia non vengano penalizzate.



E’ una battaglia difficile, che ci vedrà impegnati in prima linea, per difendere uniti il nostro territorio.