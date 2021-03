Vaccini, Dante Santoro: "Anche a scuole guida e privati" La richiesta del consigliere comunale e provinciale

Tiene banco la vicenda vaccini nelle scuole e negli istituti. A tal proposito il consigliere comunale e provinciale Dante Santoro è intervenuto su una tematica di stringente attualità e vitale importanza, la vaccinazione del personale scolastico anche nel privato: "Ho chiesto ad ASL ed autorità competenti, sollecitando anche gli enti Comune e Provincia - spiega Santoro - di estendere il vaccino in maniera preventiva e tempestiva anche a docenti, insegnanti e personali impiegati nel campo della formazione privata così come avvenuto con la scuola pubblica. Mi riferisco in particolare, ma non solo, alle scuole guida, a quelle di lingua straniera ed ai centri di formazione.

C'è necessità che queste attività vengano portate avanti in massima sicurezza e come avvenuto già in altre Regioni è fondamentale dare anche a loro l'opportunità di vaccinarsi. Non devono esistere discriminazioni, il corpo docente e del personale va tutelato nella sua interezza sia nel pubblico che nel privato per l'attività di vitale importanza che svolge e per il rischio, probabilmente anche maggiore, di contagio".