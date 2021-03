Fratelli d'Italia, nuove nomine nel gruppo dirigente Prosegue l'attività di riorganizzazione da parte del commissario Giuseppe Fabbricatore

Continua la riorganizzazione di Fratelli d’Italia in provincia di Salerno. Il commissario provinciale Giuseppe Fabbricatore - d'accordo con Cirielli, Iannone e il consigliere regionale Nunzio Carpentieri - ha nominato la dirigente nazionale Imma Vietri quale responsabile provinciale del tesseramento, l’ex consigliere regionale Alberico Gambino quale responsabile provinciale all’organizzazione, il consigliere provinciale Marco Iaquinandi quale responsabile provinciale agli Enti Locali.

"Dopo la nomina dell’esecutivo provinciale di dieci giorni fa - dichiara Fabbricatore - compiamo un ulteriore passo in avanti per rafforzare e rilanciare l’azione politica del partito in provincia di Salerno, anche in vista delle sfide elettorali che ci attendono, a partire dalle prossime elezioni comunali. Fratelli d’Italia vuole essere sempre più un partito aperto, dinamico, concreto, radicato sul territorio, per dare voce e rappresentare quei cittadini che non si riconoscono nel centrosinistra e nel Movimento Cinque Stelle. Sono convinto che, grazie al lavoro di tutta la squadra, in provincia di Salerno Fratelli d’Italia otterrà grandi risultati", conclude Fabbricatore.